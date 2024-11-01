Мэрия Екатеринбурга продаст около гектара земли возле «Меги» за 138 млн рублей

Администрация Екатеринбурга утвердила условия приватизации муниципального имущества в виде двух зданий и земельного участка на ул. Архангела Михаила, 8 (бывший км. Московский тракт 8, д. 8) возле ТРЦ «Мега». Согласно картам, объект, который хотят продать – здание Центра социальной помощи «Каравелла».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Приватизация объектов будет проходить с помощью аукцион в электронной форме. Начальная цена за лот составит 138,2 млн руб. Сумма складывается из 44,4 млн. руб. за одно здание и 1,7 млн руб. за второе. Рыночная стоимость земельного участка площадью более 9 тыс. кв. м составит 91,9 млн руб. Постановление о приватизации подписал мэр Алексей Орлов.

Продать землю рядом с «Мегой» мэрия планировала еще в 2022 году. Тогда заявлялось, что земля будет продана для строительства спортивных объектов. Позже Русская медная компания (РМК) заявила, что построит спорткомплекс с фитнес-клубом, экстрим-парком, подземным тиром вдоль улицы Архангела Михаила на ВИЗе.

Сейчас напротив «Каравеллы» работает детейлинг-центр Autolab by RCC. Согласно данным сервиса Rusprofile.ru, учредителем компании «Автолаб» является сын основателя РМК Игоря Алтушкина – Тимофей Алтушкин. Кроме того, недавно заявлялось, что в Екатеринбурге появится спортивный квартал «Архангел Михаил» с многофункциональным спортивным комплексом, подземным тиром, экстрим-парком и академией тенниса.

Мария Игнатова