Недостроенный комплекс рядом с ТРЦ «Мега» не смогли продать за 80 млн рублей

Недостроенный многофункциональный комплекс на Московском тракте рядом с ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге не смогли продать на торгах за 80 млн руб. Напомним, к продаже предлагали объект площадью 22,8 тыс. кв. м за 80,6 млн руб. Степень готовности объекта составляет 10%.

Как следовало из документов к торгам, недострой выставили на продажу по решению Арбитражного суда Свердловской области. Как указано на сайте торгов, аукцион должен был пройти сегодня, 19 октября, но он не состоялся. К участию в торгах никто не был допущен.

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