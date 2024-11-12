По делу экс-замглавы Минобороны Иванова арестовали квартиру в центре Москвы

В рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере в отношении бывшего замминистра обороны Тимура Иванова суд арестовал элитную квартиру в центре Москвы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные и другие документы, с которыми ознакомилось агентство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Иванов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Тимур Иванов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Квартира расположена в районе Арбата и имеет площадь более 300 кв. м. Ее кадастровая стоимость составляет около 116 млн руб., а рыночная — более 500 млн руб. На сайте «Циан» цены в этом доме на квартире меньшей площади начинаются от 520 млн руб. и достигают 555 млн руб. По сведениям агентства, в квартире была зарегистрирована бывшая супруга Тимура Иванова Светлана.

В настоящий момент жилплощадь находится под арестом, что подтверждается данными сервисов проверки недвижимости, отмечает «РИА новости». По информации из базы данных столичных судов общей юрисдикции, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство об аресте имущества 26 июня. Номер уголовного дела, указанный в постановлении, совпадает с номером дела бывшего замминистра, по которому были арестованы его счета и автомобили.

Тимур Иванов был арестован в апреле 2024 года по делу о получении взятки в размере более 1 млрд руб. и двух эпизодах растраты на общую сумму свыше 4 млрд руб. По этому же делу проходят бизнесмен Сергей Бородин, которого следствие считает сообщникам Тимура Иванова, а также соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. Вину бывший замглавы обороны не признает. Последний раз его арест продлили до 23 декабря.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «''Дворянское гнездо'' Тимура Иванова разорят прокуроры».