Чистая прибыль «Ростелекома» за январь—сентябрь снизилась на 52%

Выручка «Ростелекома» (MOEX: RTKM) по МСФО за третий квартал выросла до 193 млрд руб., на 11%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Чистый убыток составил 6,7 млрд руб. против чистой прибыли 13,6 млрд руб. в третьем квартале прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Чистая прибыль за девять месяцев снизилась на 52% в годовом выражении и составила 19,3 млрд руб. Выручка за тот же период выросла на 10%, до 546,1 млрд руб. Показатель OIBDA в третьем квартале увеличился на 1%, до 75,1 млрд руб., рентабельность по OIBDA составила 38,9% против 42,6% в третьем квартале 2023-го.

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский считает, что основными драйверами роста стали цифровые сервисы и инновационные продукты. Заместитель президента — председатель правления компании Анна Трегубенкова отметила, что финансовый результат третьего квартала «обусловлен эффектом пересчета отложенных налоговых разниц в связи с повышением c 1 января 2025 года ставки налога на прибыль».

«Сложные макроэкономические условия в части стоимости заемного капитала и уровня инфляции продолжают оказывать давление на финансовые расходы компании, которые мы планируем сдерживать в значительной степени повышением операционной эффективности, а также оптимизацией инвестиционной программы в 2025 году с фокусом на проекты с максимальной отдачей на капитал и опережающим ростом бизнеса»,— говорится в заявлении госпожи Трегубенковой в пресс-релизе, который поступил в «Ъ».

О деятельности компании — в материале «Ъ» «"Ростелеком" пентестирует рынок».