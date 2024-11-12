Премьер Японии обвинил Россию и КНР в нарушениях воздушного пространства страны

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба обвинил Россию и Китай в нарушениях воздушного пространства страны. Он отметил, что в этой связи считает приоритетом принятие мер по ситуации с безопасностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Японии Сигэру Исиба

Фото: Reuters Премьер-министр Японии Сигэру Исиба

Фото: Reuters

«Как часто сообщают СМИ, Россия и Китай нарушают воздушное пространство нашей страны военными самолетами, (происходит.— "Ъ") расширение и активизация военной деятельности вокруг нашей страны»,— сказал Сигэру Исиба (цитата по «РИА Новости»).

Японский премьер также напомнил о ракетных пусках КНДР, в частности о пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-19». Кроме того, он упомянул военное сотрудничество России и Северной Кореи. По словам господина Исибы, военные КНДР направлены в РФ и происходят столкновения с украинскими войсками. Конкретными доказательствами свои заявления о взаимодействии Москвы и Пхеньяна политик не подкрепил, сославшись лишь на сообщения СМИ.

Накануне, 11 ноября, японские парламентарии поддержали избрание господина Исибы премьер-министром страны. Позднее император Японии Нарухито утвердил новый состав правительства под его руководством, которое стало уже вторым после 1 октября, когда он был впервые назначен премьером.

Ранее по итогам досрочных парламентских выборов возглавляемая Сигэру Исибой Либерально-демократическая партия и ее союзники из партии «Комэйто» потеряли большинство в Палате представителей (нижней палате парламента, ключевой из двух).

Подробнее — в материале «Ъ» «Японский премьер теряет лицо и голоса».