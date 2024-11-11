В Японии утвержден новый состав правительства Исибы

Император Японии Нарухито утвердил новый состав правительства во главе с премьер-министром Сигэру Исибой. Церемония состоялась в императорском дворце в Токио. В кабинете министров только три новых назначения: 16 из 19 человек сохранили свои посты. Сегодня, 11 ноября, завершилось голосование в парламенте за кандидатуру господина Исибы в качестве премьера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Kyung-Hoon , Reuters Фото: Kim Kyung-Hoon , Reuters

Как передает Kyodo, в ходе церемонии император вручает каждому министру извещение о назначении. В новом правительстве вместо проигравших на выборах в парламент министром юстиции назначен Кэйсукэ Судзуки, министром сельского хозяйства — Таку Это. Министром государственных земель и транспорта стал Хиромаса Накано от партии «Комэйто» — партнера Либерально-демократической партии (ЛДП) по правящей коалиции. Его предшественник Тэцуо Сайто возглавил «Комэйто».

Это второй состав правительства Сигэру Исибы после 1 октября, когда он был назначен премьером. После назначения он решил распустить парламент и провести досрочные выборы, чтобы заручиться поддержкой избирателей. В результате возглавляемая им ЛДП и «Комэйто» потеряли большинство в Палате представителей (нижней палате парламента, ключевой из двух). Тем не менее парламентарии поддержали его избрание премьером.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Японский премьер теряет лицо и голоса».