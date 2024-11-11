Глава ЛДП Сигэру Исиба избран премьером Японии

Глава Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Сигэру Исиба по итогам второго тура голосования в Палате представителей (нижняя палата парламента) избран премьер-министром страны. Его поддержал 221 парламентарий, а председателя главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода — 160 депутатов. Всего голосовал 381 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сигэру Исиба (в центре)

Фото: Kim Kyung-Hoon, Reuters Сигэру Исиба (в центре)

Фото: Kim Kyung-Hoon, Reuters

Незадолго до этого голосование состоялось и в верхней палате парламента — Палате советников. Поскольку ЛДП и ее партнер по правящей коалиции «Комэйто» имеют большинство, кандидатура Сигэры Исибы была утверждена еще в первом туре.

Второй тур голосования в Палате представителей, имеющей приоритет при утверждении главы правительства, понадобился, поскольку в нижней палате парламента ЛДП и «Комэйто» потеряли большинство после досрочных выборов. В связи с этим в ходе первого тура Сигэру Исиба получил 221 голос, в то время как для победы необходимо более половины от поданных действительных голосов.

Незадолго до парламентской сессии правительство Японии ушло в отставку. Во второй половине дня новый состав кабинета министров утвердит император Нарухито. Ожидается, что своих постов могут лишиться только те члены правительства, которые не смогли добиться переизбрания в парламент.

Сигэру Исиба был избран главой ЛДП 27 сентября вместо сложившего полномочия Фумио Кисиды. 1 октября по итогу голосования в парламенте, который на тот момент контролировался ЛДП и «Комэйто», он стал премьер-министром. Чтобы заручиться поддержкой избирателей господин Исиба распустил парламент и инициировал досрочные выборы. В результате правящая коалиция потеряла 64 мандата и не набрала необходимые 233 парламентских кресла для контроля над нижней палатой парламента.

Подробнее — в материале «Ъ» «Японский премьер теряет лицо и голоса».