Курс биткойна установил новый рекорд на уровне $84 тысячи

Стоимость биткойна в ходе торгов обновила исторический максимум. В 18:36 криптовалюта превысила $84 тыс. и в 19:07 мск достигла рекордных $84,905 тыс. За последние сутки цена криптовалюты увеличилась на 7,8%.

По данным CoinDesk, вечером 10 ноября биткойн впервые в истории стоил дороже $81 тыс. В 18:25 мск 11 ноября его стоимость превысила $83 тыс. После преодоления отметки в $84,9 тыс. рост замедлился до $84,767 тыс. в 19:11 мск.

Стоимость биткойна устанавливает рекордные значения после победы Дональда Трампа на выборах президента США. На следующий день после голосования, 6 ноября, криптовалюта росла на 8,85%, до $74,2 тыс.

Подробнее — в материале «Ъ» «Майнеры проголосовали за Дональда Трампа».