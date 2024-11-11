Главой администрации Элисты стал Алдар Лиджиков

И. о. главы администрации Элисты Алдар Лиджиков официально утвержден в должности сити-менеджера столицы Калмыкии. Как сообщает пресс-служба городского собрания, это решение депутаты приняли единогласно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @aldar_lidjikov Фото: @aldar_lidjikov

Кроме господина Лиджикова на вакантное место претендовал его первый заместитель Борис Кальдинов. Эти две кандидатуры были вынесены на голосование городского собрания по итогам конкурса, завершившегося 30 октября.

До назначения на пост и. о. главы Элисты Алдар Лиджиков возглавлял Яшалтинский район Калмыкии. На пост руководителя республиканской столицы его рекомендовал глава Калмыкии Бату Хасиков.

Прежний градоначальник Шафран Тепшинов покинул свой пост в июне этого года по собственному желанию, когда господин Хасиков предложил ему работу в республиканской администрации. Однако вместо этого в августе господин Тепшинов вернулся в Волгоград, где работал до назначения мэром Элисты, и занял там пост вице-мэра.

Дмитрий Ковалевский, Ростов-на-Дону