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В особой зоне

Денис Антипов — об особенностях размещения бизнеса в ОЭЗ

Несмотря на то что механизм особых экономических зон (ОЭЗ) применяется уже почти 20 лет, многие предприниматели по-прежнему опасаются переводить бизнес в особые зоны. Генеральный директор ОЭЗ «Доброград-1» Денис Антипов в статье для «Ъ-Review» описал ключевые мифы и заблуждения, связанные с размещением бизнеса в ОЭЗ.

Условия входа

По нашему опыту, примерно в 80% случаев обращений в ОЭЗ предприниматели неправильно себе представляют, как особая экономическая зона функционирует, какие действуют условия входа и работы. Это связано с большим количеством регулирующих нормативных актов, частыми в них изменениями, общей нехваткой освещения работы ОЭЗ в медиа. Но за мифами об особых экономических зонах скрыты самые разные возможности для развития бизнеса. Рассматривая ОЭЗ как инструмент экономической активности и инноваций, можно смело преодолевать барьеры, о которых говорят только из-за недостатка информации.

Например, многие предприниматели отказываются от мысли об участии в ОЭЗ, опасаясь бюрократической волокиты. В реальности процесс можно сравнить с марафоном, где подготовка нередко требует больше усилий, чем собственно забег. Оформление занимает около месяца, что сопоставимо со временем регистрации недвижимости или получения кредита. Компании нужно подать заявку в орган исполнительной власти региона, где расположена ОЭЗ, заключить соглашение об осуществлении деятельности и дождаться включения в реестр. После этого можно приступать к реализации своего бизнес-проекта.

Представители малого и среднего бизнеса часто полагают, что при входе в ОЭЗ столкнутся с непреодолимыми препятствиями. На самом деле даже индивидуальные предприниматели, имеющие проект с объемом инвестиций от 120 млн руб., могут присоединиться к экономической зоне.

Многих отпугивает и само минимальное ограничение в 120 млн руб. Вступить в клуб можно, только

заплатив приличный взнос,— так видят этот миф некоторые представители бизнеса. В действительности сумма — это не плата, а размер инвестиций в проект, который включает покупку земли, строительство, приобретение оборудования и заработную плату сотрудников.

Еще одно популярное заблуждение заключается в том, что всю сумму нужно сразу иметь на руках. На самом деле законодательные нормы позволяют распределить инвестиции на несколько лет. Важно лишь в первые три года вложить в проект 80 млн руб., а оставшиеся средства можно инвестировать позднее, согласно индивидуальному графику проекта. В итоге общая сумма распределяется равномерно — и большую ее часть можно закрыть из заработанных средств.

Отчетность и налоги

Еще один миф — резидентам приходится погружаться в море отчетности. Действительно, многие предполагают, что в качестве платы за льготы придется постоянно оправдываться отчетами. На деле основной мотив создания ОЭЗ — облегчить условия для ведения бизнеса. Государство старается максимально упростить предпринимателям все процедуры, связанные с документооборотом. К основной отчетности добавляется всего один документ, с составлением которого при необходимости помогают управляющие компании.

Следующий миф — это то, что можно зарегистрировать малый офис и получать льготы на весь бизнес, размещенный вне ОЭЗ. К сожалению, такой подход полностью дискредитировал бы саму идею создания преференциальных территорий: их резидентами становились бы все существующие в стране компании. Реалии таковы, что производство действительно должно быть расположено на территории ОЭЗ и именно его деятельность будет пользоваться всеми предоставляемыми льготами.

Многие предприниматели также верят, что льготы могут быть изменены в любой момент. Федеральный закон защищает инвесторов, гарантируя, что после подписания инвестиционного соглашения условия предоставления льгот остаются неизменными на протяжении всего срока реализации проекта. Это дает предпринимателям уверенность в будущем и стабильность условий ведения бизнеса.

Что касается рисков лишиться статуса резидента, то здесь, как и в любой серьезной организации, правила существуют, но их нарушение не сразу ведет к крайним мерам. Так, перестать быть резидентом можно, если прекратить вести предпринимательскую деятельность или не предоставлять необходимую отчетность в ответственные органы. Лишение статуса — это путь через суд, предусматривающий защиту прав инвестора.

Безусловно, одним из главных преимуществ ОЭЗ является получение льгот и поддержки на бесплатной основе. Основной источник дохода и самих зон, и региона в целом — создание рабочих мест и налогооблагаемой базы.

Жить на территории ОЭЗ необязательно. Жизнь и работа в одном месте не являются обязательным условием. Инвесторы и руководители могут выбирать место жительства по своему усмотрению, что дает свободу в вопросах личного комфорта и управления бизнесом.

Этот текст — часть нового проекта ИД «Коммерсантъ», посвященного трендам бизнеса и финансового рынка. Еще больше лонгридов с анализом ключевых отраслей российской экономики, экспертных интервью и авторских колонок — на странице Review.

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