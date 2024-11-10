NYT: разведка США пессимистично оценила перспективы ВСУ в Курской области

Американская разведка отмечает усиление позиций армии России в Курской области и Донбассе, что ухудшает перспективы ВСУ в этих регионах, говорится в материале газеты The New York Times. Сообщается, что Россия смогла сосредоточить силы в Курской области, не выводя войска с востока Украины.

«Некоторые представители вооруженных сил и разведки США стали более пессимистично оценивать перспективы Украины в целом, отмечая, что Россия неуклонно продвигается вперед как в Курске, так и на востоке Украины. Представители власти говорят, что неудачи отчасти являются результатом неспособности Украины восполнить критическую нехватку войск»,— говорится в материале NYT.

По данным авторов статьи, ВС РФ собрали около 50 тыс. военнослужащих, включая солдат из Северной Кореи, чтобы начать наступление в Курской области. Представители США сообщили, что пока ВС РФ наносят ракетные и артиллерийские удары по позициям ВСУ. Источник в украинском правительстве сообщил, что Киев ожидает эту атаку «в ближайшие дни».

Бои с украинскими военнослужащими в Курской области идут с 8 августа. С тех пор в регионе действуют режимы чрезвычайной ситуации КТО и регионального масштаба. Минобороны России сообщилосегодня, 10 ноября, что российские военные отразили 11 контратак ВСУ в Курской области.

О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины,— в онлайн-трансляции «Ъ».