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Коммерсантъ FM
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Глава полиции Красноярского края предложил ограничить продажу алкоголя по пятницам

Глава ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий предложил ввести в регионе «трезвые пятницы». Вопрос ограничения продажи по пятницам войдет в повестку совещания с губернатором Михаилом Котюковым в ноябре.

Александр Речицкий

Александр Речицкий

Фото: @mvd24

Александр Речицкий

Фото: @mvd24

О предложении Александра Речицкого говорится в материалах управления МВД, которые получило «РИА Новости». Там указано, что впервые вопрос запрета продажи алкоголя в Красноярском крае поднимали в 2017 году. Тогда депутаты заксобрания выступили против.

В дальнейшем региональное МВД провело опросы жителей, а также следило за статистикой преступлений, связанных с нелегальным оборотом алкоголя. Ведомство увеличило число мероприятий, направленных на повышение ответственности за нелегальный оборот алкоголя, сказано в документах.

Сам Александр Речицкий также добавил, что запрет на продажу алкоголя может привести к увеличению нелегальной продажи спиртных напитков. Несмотря на это, он выразил уверенность, что жители региона будут соблюдать закон.

25 октября губернатор Вологодской области Георгий Филимонов подготовил законопроект, который разрешит продавать алкоголь в регионе только два часа — с 12:00 до 14:00. Закон может вступить в силу с 1 марта 2025 года. Депутат Госдумы Султан Хамзаев («Единая Россия») предложил распространить такое ограничение на всю страну.

О попытке ввести сухой закон в регионах — в материале «Ъ» «Алкомаркет как нарушитель спокойствия».

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