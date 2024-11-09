Перевозка тел погибших в Непале российских альпинистов снова задерживается

Отправка тел погибших в Непале российских альпинистов в Россию отложена из-за бюрократических процедур, рассказал президент Федерации альпинизма Ленинградской области Евгений Дмитриенко. По его словам, на решение проблемы может уйти около недели.

«Тела еще не прибыли — дело затягивается, предстоит уладить некоторые формальности. Думаю, это продлится примерно до 14-го числа. Все дело в большом количестве бюрократических процедур»,— рассказал ТАСС господин Дмитриенко.

Тела альпинистов нашли 8 октября на высоте 7100 м. В числе жертв — Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой. По одной из версий, они разбились при спуске, попав на подломившуюся «снежную доску». Эвакуацию тел несколько раз переносили из-за непогоды, снять тела со склона удалось 16 октября.

Изначально предполагалось, что погибших доставят в Россию в конце октября. Транспортировка уже откладывалась из-за госпраздников в Непале, и ее дату переносили на сегодня, 9 ноября. По данным «Ъ», страховая сумма, за счет которой осуществляется эвакуация, составила $200 тыс.

Подробности — в материале «Ъ» «Стоп, сняты».