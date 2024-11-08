В Старых Урмарах построят Дом культуры за 67 млн рублей

В деревне Старые Урмары Урмарского муниципального округа Чувашии построят Дом культуры на 150 мест. Начальная стоимость контракта — 67,5 млн руб. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Проект включает в себя выполнение работ по устройству фундамента, возведению стен и кровли, а также монтажу фасада и внутренних отделочных работ. Кроме того, подрядчику предстоит провести инженерные работы, установить системы водоснабжения, отопления и электроснабжения, а также оборудовать здание необходимым технологическим оборудованием.

Работы должны быть завершены до ноября 2025 года. Заказчиком проекта выступает КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика».

Ранее сообщалось, что в Чувашии Республиканскую адресную инвестиционную программу дополнили 72 новыми проектами на 2024–2026 годы, в том числе строительство пяти домов культуры в районах.

Анар Зейналов