В Чувашии инвестпрограмму дополнили 72 проектами на 2024–2026 годы

Республиканскую адресную инвестиционную программу в Чувашии расширили на 72 новых проекта, включая проектирование и строительство социальных и инфраструктурных объектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Чувашской Республики.

Из 72 добавленных мероприятий 22 направлены на разработку проектно-сметной документации, остальные 50 — на строительство. В числе значимых объектов проектирования — поликлиника на 500 посещений в Алатыре, модернизация сетей водоснабжения и водоотведения в Алатыре, модернизация сетей теплоснабжения и блочно-модульных котельных в Мариинском Посаде, а также строительство биологических очистных сооружений в Чебоксарском округе.

Среди крупных строительных проектов выделяются реконструкция под учебно-производственный комплекс Чебоксарского техникума, строительство пяти домов культуры в районах, физкультурно-оздоровительный комплекс в Шыгырдане, новое здание для судебно-медицинской экспертизы в Алатыре и реконструкция очистных сооружений в Батырево и Цивильске.

1 ноября глава Чувашии Олег Николаев дополнительно направил 300 млн руб. муниципалитетам на нужды образования, культуры и спорта.

Анар Зейналов