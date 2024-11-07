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Коммерсантъ FM
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Мосбиржа запустила торги на фондовом рынке

На российском рынке акций после двухчасовой задержки стартовали торги, которые были отложены из-за ошибки в работе торгово-клиринговой системы. Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) на открытии торгов снижался на 0,33%.

По состоянию на 12:26 индекс Мосбиржи усилил падение до 0,46% и находится на уровне 2 650,6 пункта. Индекс РСТ снижается на 0,46%, до 850,1 пункта.

Лидеры роста:

  • «Аэрофлот» (рост на 0,54%, до 57,24 руб.);
  • Ozon (+0,43%, до 2904,5);
  • Группа НЛМК (+0,39%, до 127,98);
  • МТС (+0,16%, до 189,75);
  • «Система» (+0,12%, до 12,96).

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

По регламенту торги на фондовом рынке Мосбиржи должны начинаться с аукциона открытия в 9:50, основная сессия — в 10:00. Сегодня, 7 ноября, почти за час до открытия торговая площадка уведомила о переносе старта торгов. К 11:00 ошибка была устранена. Торги на остальных рынках — срочном, валютном и рынке драгоценных металлов — стартовали в штатном режиме.

Осенью индекс Мосбиржи приблизился к годовым минимумам и по итогам октября упал на 10%, снизившись до 2560,2 пункта. Годовой пик был зафиксирован в мае, тогда бенчмарк поднимался выше 3500 пунктов. По итогам прошлого месяца объем торгов на бирже вырос на 3,4% в годовом выражении.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Мосбиржа снизила индекс».

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