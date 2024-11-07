Мосбиржа запустит торги на фондовом рынке в 12:00

Мосбиржа (MOEX: MOEX) рассказала о графике начала торгов на фондовом рынке. Система станет доступной для подключения участников с 11:45 мск. Торги на фондовом рынке начнутся в 12:00 мск с аукциона открытия, а в 12:10 мск стартуют основные торги. Ошибка, из-за которой торги были перенесены, полностью устранена.

По регламенту торги на фондовом рынке Мосбиржи должны были начинаться с аукциона открытия в 9:50, основная сессия — в 10:00. Однако в 9:09 площадка сообщила о переносе старта торгов. Позднее Мосбиржа объяснила, что перенос был связан с ошибкой в работе торгово-клиринговой системы, которую обнаружили в 9:03.

Торги на остальных рынках Московской биржи — срочном, валютном и рынке драгоценных металлов — стартовали и проводились в штатном режиме.