В Оренбурге из-за снегопада задержали рейсы в Казань и другие города

Мокрый снег и метель привели к задержкам и переносу рейсов в аэропорту Оренбурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По данным онлайн-табло, задержаны рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород — всего более шести вылетов. Уральская транспортная прокуратура уточнила, что рейсы выполняли авиакомпании «Аэрофлот» и «ЮВТ Аэро», а задержки составили от шести до 16 часов. Самолет, следовавший из Казани в Оренбург, был перенаправлен на запасной аэродром в Бугульму.

«В аэропорту Оренбурга наблюдаются сложные метеоусловия — сильный снегопад. В этих условиях авиакомпании приняли решения о задержках и переносе рейсов. Часть задержанных рейсов уже вылетели. Ночные и утренние рейсы перенесены на дневное время 6 ноября»,— говорится в сообщении.

В аэропорту сообщили, что с пассажирами работают представители авиакомпаний, предоставляя горячее питание, прохладительные напитки и размещение в гостинице для ожидающих. На месте работают сотрудники Оренбургской транспортной прокуратуры для контроля за оказанием услуг.

Анар Зейналов