Компании Татарстана с сотрудниками-участниками СВО получили 53 млн рублей поддержки

В Татарстане 12 компаний, чьи сотрудники участвуют в специальной военной операции (СВО), получили 53 млн руб. финансовой поддержки по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

Поддержка предоставляется в виде льготных микрозаймов и поручительств на развитие бизнеса для предприятий, отправивших сотрудников на военную службу. Льготный продукт «Поддержка СВО» также доступен для индивидуальных предпринимателей, вернувшихся со службы. Ставка по займу составляет 1% годовых с отсрочкой платежей на полгода, а поручительства обеспечиваются по сниженной ставке 0,1% годовых. Максимальная сумма поручительства увеличена с 3 млн руб. до 25 млн руб.

В октябре в Госсовет Татарстана внесли законопроект, предлагающий предоставлять земельные участки участникам СВО бесплатно и без проведения торгов.

Сегодня также стало известно, что в Чувашии единовременную выплату для участников СВО увеличат с 500 тысяч до 1 млн руб.

Анар Зейналов