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Вход в зоопарк Екатеринбурга почти 3,5 тысячи человек оплатили тыквой

В День тыквы, который прошел 31 октября, зоопарк Екатеринбурга Екатеринбурга посетили более 5 тыс. человек, сообщили в его пресс-службе. Сотрудники зоопарка уточнили «Ъ-Урал», что 3,5 тыс. человек принесли тыквы, получив бесплатный вход.

Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка

Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка

В 2023 году зоопарк в этот день посетили 1,9 тыс. человек. По данным на 16:00 31 октября, количество посетителей превысило 5 тыс. человек.

Жители Свердловской области активно готовились к празднованию Хэллоуина, который прошел в ночь с 31 октября по 1 ноября. Маркетплейсы зафиксировали рост продаж тематических товаров: карнавальных масок, аквагрима, гирлянд, костюмов и декора. А событийные площадки региона представили программу тематических мероприятий. В честь праздника на один день входным билетом в зоопарк уральской столицы стала тыква, а в Арамили отметили день рождения Бабы Яги.

Полина Хабарова

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