В Челябинске суд оставил в СИЗО обвиняемого во взятках экс-сотрудника Росгвардии

Челябинский областной суд оставил без изменения меру пресечения бывшему заместителю начальника отдела лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Челябинской области Сергею Самохину. Его обвиняют в получении взяток. Он останется в СИЗО до 15 декабря, сообщает пресс-служба суда.

Адвокат Сергея Самохина пытался обжаловать постановление Тракторозаводского районного суда о продлении заключения под стражей, просил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Однако Челябинский областной суд отклонил жалобу защиты.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Сергея Самохина, а также бывшего инспектора отдела лицензионно-разрешительной работы челябинского управления Росгвардии задержали сотрудники регионального управления ФСБ России по подозрению в превышении должностных полномочий, а экс-замначальника отдела – еще и в получении взятки. Следствие считает, что в ноябре 2023 года подозреваемые без оснований привлекли фиктивного директора частной охранной компании к административной ответственности за нарушения при оказании услуг, а фактического руководителя освободили от ответственности. Также с период с 2021-го по 2024 год Сергей Самохин получил от директора организации взятку в размере более 600 тыс. руб. взамен на покровительство и непроведение проверок.