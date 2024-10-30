В ЮАР прибудут казанские ракетоносцы Ту-160

В Южно-Африканскую Республику с кратким визитом прибудут стратегические ракетоносцы Ту-160. Военные самолеты изготавливают на Казанском авиационном заводе. Об этом сообщили в «Sputnik Африка».

Также в ЮАР прилетят самолеты Ил-62 и Ан-124. Первые предназначены для перевозки пассажиров, а вторые — для перевозки грузов на дальние расстояния. Воздушные судна прибудут на авиабазу в Претории.

Министерство обороны ЮАР рассказало, это будет «дружеский визит» для укрепления военного сотрудничества между странами. Он продлится до 1 ноября.

Диана Соловьёва