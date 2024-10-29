Путин подписал закон о поправках по уплате госпошлин, НДПИ и налога на прибыль

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает изменения в уплате налогов, акцизов, госпошлин и страховых взносов. Закон был разработан правительством и является частью бюджетного пакета. Его внесли в Госдуму одновременно с проектом федерального бюджета на 2025–2027 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Закон увеличивает ставку по налогу на прибыль организаций по доходам в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам с 15% до 20%. Устанавливается размер госпошлин за госрегистрацию договора аренды недвижимости в размере 4 тыс. руб. для физлиц и 44 тыс. руб. для юрлиц.

Акциз на безалкогольные сахаросодержащие напитки будет увеличен с 7 до 10 руб. за литр. Скорректирован перечень напитков, не признаваемых подакцизными, из него исключены обогащенные напитки и квасы. Изменение размеров акцизов также затронет алкогольную и табачную продукцию. Также закон предусматривает и изменение ставок на нефтепродукты с корректировкой демпфирующей составляющей на нефтяное сырье. В части НДПИ уточняются условия отмены нижнего порога налоговой ставки для участков недр, запасы которых впервые поставлены на госбаланс после 1 января 2024 года.

О проекте бюждета России — в публикации «Ъ» «Бюджет крепчает».