Главные новости за неделю 21–27 октября. Кубань, Крым, Адыгея
Утром 24 октября в Краснодаре перекрыли выезды из города в связи с розыском мужчин, которые напали на сотрудников ДПС.
В МВД рассказали подробности о розыске напавших на полицейских в Краснодаре. Один из них — житель Башкортостана, который нанес сотруднику ППС тяжелые травмы в Краснодаре и скрылся,— находится в розыске за мошенничество.
Задержать злоумышленника смогли только через два дня. Силовую операцию проводили полиция и Росгвардия.
На Кубани дорожает сливочное масло. За два месяца его цена выросла почти на 8%, а с начала 2024 года — почти на четверть.
Суды установили факт картельного сговора четырех краснодарских перевозчиков, с помощью которого они получили многомиллионные муниципальные контракты на перевозку краснодарских школьников. Сумма контрактов превысила 620 млн руб.
Следственные органы предъявили обвинение в убийстве трехлетней девочки в Адыгейске ее матери Заиры Арбеч. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил адвокат Андрей Таран.
В Краснодаре за 355 млн руб. выставили на продажу земельный участок под ЖК «Речной бриз», принадлежащий застройщику-банкроту ООО «Габион». На участке расположены три многоэтажных дома, в которых живут люди.
В Краснодарском краевом суде состоится первое после предварительных заседание по делу об убийстве аниматоров. Его рассмотрит коллегия присяжных.
В Краснодаре прокуратура организовала проверку по факту резонансной аварии на Северном мосту. В ДТП погибли двое мужчин 24 и 32 лет.
Оперштаб Адыгеи запретил публикацию и распространение в СМИ и соцсетях, мессенджерах и других приложениях любой информации о военной инфраструктуре, месте нахождения мостов, а также фото и видео с мест обстрела.
В Краснодарском крае с декабря 2024 года начнут выдавать автомобильные номера с региональным кодом «323».
В мэрии Геленджика прокомментировали скандал с выступлением детского ансамбля ложкарей на могиле преподавателя, которое возмутило мать одного из выступающих.
В Новороссийске начали сносить гаражи, предоставленные пожарным в 90-х годах за безупречную службу.