Главные новости за неделю 21–27 октября. Кубань, Крым, Адыгея

Утром 24 октября в Краснодаре перекрыли выезды из города в связи с розыском мужчин, которые напали на сотрудников ДПС.

В МВД рассказали подробности о розыске напавших на полицейских в Краснодаре. Один из них — житель Башкортостана, который нанес сотруднику ППС тяжелые травмы в Краснодаре и скрылся,— находится в розыске за мошенничество.

Задержать злоумышленника смогли только через два дня. Силовую операцию проводили полиция и Росгвардия.

На Кубани дорожает сливочное масло. За два месяца его цена выросла почти на 8%, а с начала 2024 года — почти на четверть.

Суды установили факт картельного сговора четырех краснодарских перевозчиков, с помощью которого они получили многомиллионные муниципальные контракты на перевозку краснодарских школьников. Сумма контрактов превысила 620 млн руб.

Следственные органы предъявили обвинение в убийстве трехлетней девочки в Адыгейске ее матери Заиры Арбеч. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил адвокат Андрей Таран.

В Краснодаре за 355 млн руб. выставили на продажу земельный участок под ЖК «Речной бриз», принадлежащий застройщику-банкроту ООО «Габион». На участке расположены три многоэтажных дома, в которых живут люди.

В Краснодарском краевом суде состоится первое после предварительных заседание по делу об убийстве аниматоров. Его рассмотрит коллегия присяжных.

В Краснодаре прокуратура организовала проверку по факту резонансной аварии на Северном мосту. В ДТП погибли двое мужчин 24 и 32 лет.

Оперштаб Адыгеи запретил публикацию и распространение в СМИ и соцсетях, мессенджерах и других приложениях любой информации о военной инфраструктуре, месте нахождения мостов, а также фото и видео с мест обстрела.

В Краснодарском крае с декабря 2024 года начнут выдавать автомобильные номера с региональным кодом «323».

В мэрии Геленджика прокомментировали скандал с выступлением детского ансамбля ложкарей на могиле преподавателя, которое возмутило мать одного из выступающих.

В Новороссийске начали сносить гаражи, предоставленные пожарным в 90-х годах за безупречную службу.