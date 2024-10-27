Адвокат: обвинение в убийстве 3-летней девочки в Адыгейске предъявили ее матери

Следственные органы предъявили обвинение в убийстве трехлетней девочки в Адыгейске ее матери Заире Арбеч. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил адвокат Андрей Таран.

По его словам, уголовное дело против госпожи Арбеч возбудили после показаний отца девочки Руслана Совмена. Защитник настаивает на том, что обвиняемый сначала взял вину в содеянном на себя, а попав в СИЗО, отказался от показаний, заявив, что вообще не виноват в смерти ребенка.

Вину за преступление он возложил на мать девочки. После этого, утверждает Андрей Таран, Заиру Арбеч поместили в СИЗО. При этом, добавляет он, следствие якобы использовало в качестве доказательной базы лишь слова Руслана Совмена.

Адвокат утверждает, что ранее опубликованная в СМИ информация о том, что мать не лечила девочку, не вызывала полицию, била ребенка, не соответствует действительности.

«Ъ-Кубань» обратился за комментарием в пресс-службу следственного управления СКР по Адыгее.

Уголовное дело по факту гибели трехлетней девочки в Адыгейске возбудили в июне 2024 года. Ребенка доставили в больницу за несколько дней до этого с различными травмами, но, несмотря на помощь врачей, пострадавшая скончалась.

Обвинение по делу было предъявлено отцу девочки. В СКР заявили, что мужчина не только избил ребенка, но и нарушил ее половую неприкосновенность. Информационный центр Следкома, ссылаясь на местных жителей сообщил, что к истязаниям также причастна мать девочки. Якобы сразу после рождения она отдала дочь в детдом, но затем забрала обратно.

«На иждивении женщины находятся трое детей, воспитанием которых она не занимается. Кроме того, еще четверых детей она также передала в детский дом. Общественность опасается, что виновная сможет избежать привлечения к ответственности»,— заявили тогда в СКР.

Александр Орлов