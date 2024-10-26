В Краснодаре задержали напавшего на полицейского вооруженного беглеца

В субботу, 26 октября, около 18:00 в одном из садоводческих некоммерческих товариществ Краснодара правоохранители при силовой поддержке Росгвардии задержали ранее судимого жителя Башкортостана Марата Абдюшева. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ночью 24 октября сотрудники полка ППС УМВД России по Краснодару около гаражей на улице Лузана обратили внимание на двух граждан, которые при виде служебного автомобиля правоохранителей попытались сбежать. Ими оказались жители Башкортостана, которые, по их словам, искали наркотик, спрятанный в виде так называемой «закладки».

Один из правонарушителей нанес тяжелые травмы сотруднику ППС, завладел его табельным заряженным оружием и скрылся. Пострадавший сотрудник ППС был госпитализирован. Второго участника инцидента удалось задержать на месте. Ранее он привлекался за кражи, грабежи и разбойные нападения.

Личность нападавшего оперативно установили. Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых злоумышленник был задержан. На данный момент с ним работают полицейские.

Андрей Николаев