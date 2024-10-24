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В Тюменской области число природных пожаров в 2024 году сократилось в 4 раза

По сравнению с прошлым годом число ландшафтных и лесных пожаров в Тюменской области сократилось в четыре раза. В пожароопасный сезон произошло 50 лесных и 370 ландшафтных пожаров, сообщил на пресс-конференции директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Горин.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Всего в этом сезоне за пребывание в лесах во время запрета на их посещение и нарушение правил пожарной безопасности привлечено к административной ответственности более сотни граждан»,— рассказал директор департамента лесного комплекса области Леонид Остроумов. По его данным, общая сумма штрафов составила более двух млн руб.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Тюменской области планируют закупку пожарной техники на 78 млн руб. 14 октября в регионе завершился пожароопасный сезон.

Напомним, в Свердловской области количество лесных пожаров по сравнению с прошлым годом сократилось в семь раз. В период пожароопасного сезона был потушен 151 лесной пожар на общей площади 1070 га.

Виталий Красиков

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