В Тюменской области число природных пожаров в 2024 году сократилось в 4 раза
По сравнению с прошлым годом число ландшафтных и лесных пожаров в Тюменской области сократилось в четыре раза. В пожароопасный сезон произошло 50 лесных и 370 ландшафтных пожаров, сообщил на пресс-конференции директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности региона Андрей Горин.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«Всего в этом сезоне за пребывание в лесах во время запрета на их посещение и нарушение правил пожарной безопасности привлечено к административной ответственности более сотни граждан»,— рассказал директор департамента лесного комплекса области Леонид Остроумов. По его данным, общая сумма штрафов составила более двух млн руб.
Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Тюменской области планируют закупку пожарной техники на 78 млн руб. 14 октября в регионе завершился пожароопасный сезон.
Напомним, в Свердловской области количество лесных пожаров по сравнению с прошлым годом сократилось в семь раз. В период пожароопасного сезона был потушен 151 лесной пожар на общей площади 1070 га.