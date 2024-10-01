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В Свердловской области площадь лесных пожаров в 2024 году сократилась в 327 раз

В Свердловской области Уральская авиабаза ликвидировала 151 лесной пожар на общей площади 1070 га в период пожароопасного сезона, рассказал на заседании думской комиссии по безопасности жизнедеятельности директор учреждения Александр Петров. Он подчеркнул, что количество лесных пожаров в регионе по сравнению со схожим периодом 2023 года снизилось в семь раз, их площадь — в 327 раз.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«За прошедший месяц парки и леса сильно просохли, погода благоприятствует, люди пошли в парки и лес, если в начале сентября спасали утренние росы и горимость была меньше, то на сегодня утренних рос нет, и порядка пяти пожаров ежедневно в области мы имеем»,— сказал господин Петров.

Напомним, противопожарный режим в области действовал с 12 апреля по 18 июля. Во время него запрещалось разводить костры, использовать открытый огонь, жечь мусор и сухую траву, а также вести пожароопасные работы, устраивать туристические стоянки вне специальных мест.

По итогам пожароопасного периода в 2023 году площадь природных пожаров в регионе составила 357,5 тыс. га. За это время было зафиксировано более 1,1 тыс. возгораний, на тушение которых направили 1,2 млрд руб. Участие в ликвидации пожаров принимали около 24 тыс. человек.

Василий Алексеев

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