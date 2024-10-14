В Тюменской области 14 октября завершился пожароопасный сезон

На территории Тюменской области завершился пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор, сообщили в информационном центре регионального правительства. «Отменить пожароопасный сезон в лесах Тюменской области с 14 октября 2024 года»,— сказано в документе.

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Особый противопожарный режим в регионе действовал с 5 апреля по 15 августа. Жителям региона было запрещено посещать леса — этот запрет был снят в конце июня. Всего для борьбы с лесными пожарами в Тюменской области были подготовлены более 2,7 тыс. человек и свыше 1,2 тыс. единиц техники.

Полина Хабарова