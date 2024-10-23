Ушаков: Зеленский предложил не план переговоров, а «план победы»

Помощник президента России Юрий Ушаков обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский не предлагал Москве переговоры. Вместе этого он представил «план победы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Ушаков (слева) и Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Ушаков (слева) и Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я слышал, что он предложил на днях не план переговоров, а "план победы". Вот это о многом говорит»,— сказал господин Ушаков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

В середине октября Владимир Зеленский представил «план победы» из пяти пунктов и еще трех «секретных дополнений». В числе прочего Киев просит у Запада приглашения в НАТО, снятия ограничений на использование дальнобойного оружия и размещения комплексного «неядерного стратегического пакета». В Кремле «план победы» назвали неразумными предложениями, которые могут привести к столкновению России и НАТО. По мнению господина Зеленского, деэскалации может поспособствовать взаимный отказ Украины и России от ударов по энергетике.

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