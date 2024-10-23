Ушаков: Зеленский предложил не план переговоров, а «план победы»
Помощник президента России Юрий Ушаков обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский не предлагал Москве переговоры. Вместе этого он представил «план победы».
Юрий Ушаков (слева) и Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Я слышал, что он предложил на днях не план переговоров, а "план победы". Вот это о многом говорит»,— сказал господин Ушаков журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
В середине октября Владимир Зеленский представил «план победы» из пяти пунктов и еще трех «секретных дополнений». В числе прочего Киев просит у Запада приглашения в НАТО, снятия ограничений на использование дальнобойного оружия и размещения комплексного «неядерного стратегического пакета». В Кремле «план победы» назвали неразумными предложениями, которые могут привести к столкновению России и НАТО. По мнению господина Зеленского, деэскалации может поспособствовать взаимный отказ Украины и России от ударов по энергетике.
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