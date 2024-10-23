Маск допустил эскалацию конфликта на Украине из-за Южной Кореи

Американский миллиардер Илон Маск предупредил о возможном обострении конфликта на Украине из-за действий Южной Кореи. Южнокорейские СМИ сообщали, что Сеул может отправить группу специалистов на Украину для наблюдения за военными КНДР, которые могут находиться в зоне украинского конфликта. Представительство Северной Кореи при ООН назвало это беспочвенными слухами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илон Маск

Фото: Rachel Wisniewski, Reuters Илон Маск

Фото: Rachel Wisniewski, Reuters

«Ситуация, похоже, обостряется»,— написал господин Маск на странице в соцсети Х.

Южнокорейское агентство «Рёнхап» ранее передавало, что Сеул изучает возможность увеличить военную поддержку Украины. Утверждалось что южнокорейские власти могут постепенно отойти от политики отказа напрямую предоставлять Киеву летальную помощь.

Подробнее об эскалации на Корейском полуострове — в материале «Ъ» «Одной Кореей меньше».