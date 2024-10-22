Карпин: российский футбол уже 20 лет идет не туда

Главный тренер «Ростова» и национальной сборной Валерий Карпин заявил, что проблемы российского футбола начались задолго до отстранения от международных матчей. По его словам, движение в неверном направлении продолжается «уже лет 20».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Smol Talk / youtube.com Фото: Smol Talk / youtube.com

«Дело не в отстранении. Дело не в том, что, когда нас вернут, тогда все поменяется. Нет. Мы же там были»,— ответил господин Карпин на вопрос, сколько времени потребуется российскому футболу для возвращения на конкурентоспособный уровень после снятия ограничений.

«Наглядные примеры в 2020 году были и в 2021 году были. Мы же не последние три года идем не туда. Мы уже лет 20 идем не туда»,— сказал тренер в интервью на YouTube-канале Smol Talk, который ведет нападающий «Краснодара» Федор Смолов.

Господин Карпин добавил, что сейчас изменить что-то можно только в отдельно взятом клубе, а не в целом в российском футболе. С февраля 2022 года российские команды лишены возможности участвовать в международных турнирах, в результате чего сборная играет только товарищеские матчи, а клубы исключены из еврокубков.

О футболе в России — в материале «Ъ FM» «"Матчи сборной России перестали быть интересными"».