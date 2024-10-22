За неделю мошенники похитили у жителей Тюменской области 28 млн рублей

За прошедшую неделю на территории Тюменской области мошенники похитили у 76 жителей региона 28 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Злоумышленники связывались с потерпевшими по мобильной связи и с помощью интернета. Наибольшая сумма, похищенная у одного из тюменцев, составила 4,1 млн руб.

По данным на 14 октября, за неделю 91 житель области перевел телефонным и интернет-мошенникам более 33 млн руб. У одной из потерпевших злоумышленник похитил 3 млн руб. Позвонив ей на сотовый телефон по Telegram, он представился сотрудником Банка России. Мошенник убедил потерпевшую оформить кредиты на 3 млн руб. и перечислить их на «безопасные счета».

Полина Хабарова