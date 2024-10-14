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За неделю жители Тюменской области перевели мошенникам более 33 млн рублей

За прошедшую неделю 91 житель Тюменской области перевел телефонным и интернет-мошенникам более 33 млн руб., сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

У одной из потерпевших злоумышленник похитил 3 млн руб. Позвонив ей на сотовый телефон по Telegram, он представился сотрудником Банка России. Мошенник убедил потерпевшую оформить кредиты на 3 млн руб и перечислить их на «безопасные счета».

«О том, что в отношении нее совершаются мошеннические действия, женщина не подозревала»,— отметили в прокуратуре. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Напомним, ранее СКР Тюменской области предупредил жителей региона о звонках мошенников, действующих от имени сотрудников ведомства.

Виталий Красиков

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