В Воронежской области потушили пожар на месте падения БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отбое опасности атаки БПЛА. Пожар в здании цеха промышленного предприятия, куда ночью попал беспилотник, потушен.

«По предварительной информации, незначительно повреждены стены одного из цехов предприятия. Пострадавших в результате происшествия нет»,— сообщил господин Гусев в Telegram.

В Воронежской области в ночь на 22 октября был сбит один беспилотник. В общей сложности за ночь уничтожили 18 БПЛА над пятью регионами, сообщило Минобороны. В Тульской области из-за атаки повреждено два спиртзавода.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».