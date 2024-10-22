В Воронежской области произошел пожар на промпредприятии из-за падения БПЛА

В Воронежской области силы ПВО и средства РЭБ подавили беспилотник. Он упал на здание цеха промышленного предприятия, в результате на одном этаже здания произошел пожар, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным, никто не пострадал. В области действует опасность атаки БПЛА.

В прошлый раз Воронежская область подвергалась атаке 16 октября, тогда над ее территорией был уничтожен один БПЛА. Также обошлось без пострадавших. Сегодня, 22 октября, были атакованы как минимум три региона. В Брянской области последствий на земле нет, в Тамбовской области в результате атаки БПЛА загорелось предприятие «Биохима», в Тульской области повреждены два спиртзавода.