За ночь сбили 18 БПЛА над пятью регионами

В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили 11 беспилотников самолетного типа над территорией Брянской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще три БПЛА сбили над Белгородской областью, два — над Курской, по одному — над Тульской и Орловской областями.

В Брянской области в результате атак никто не пострадал, заявил губернатор Александр Богомаз. В Тульской области повреждены два спиртзавода, пострадавших тоже нет. Власти Белгородской и Орловской областей атаки пока не комментировали. В Курской области с 6 августа продолжаются бои с ВСУ. Накануне ночью над регионом также сбили два дрона.