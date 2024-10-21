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Коммерсантъ FM
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На референдуме в Молдавии проголосовали за евроинтеграцию с разницей в 0,92%

За вступление Молдавии в Евросоюз проголосовали 50,46% избирателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии опубликовала результаты подсчета 100% протоколов на референдуме по евроинтеграции. За вступление страны в Евросоюз проголосовали 50,46% респондентов. Против высказались 49,54%, передает данные ЦИКа портал Unimedia. Всего в референдуме приняли участие около 1,5 млн человек.

Референдум по евроинтеграции проходил в Молдавии одновременно с президентскими выборами. Лидером на выборах стала действующий глава государства Майя Санду с 42,31% голосов, второе место занял бывший генпрокурор Александр Стояногло с 26,07%. Так как ни один из кандидатов не сумел преодолеть порог в 50% голосов, ЦИК назначил проведение второго тура на 3 ноября.

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано обвинил Россию во вмешательстве в молдавские выборы. Он заявил, что РФ замешана в покупке голосов и пропаганде. Госпожа Санду также заявляла, что в Молдавии во время выборов якобы действовали связанные с иностранными силами «преступные группировки».

Подробнее о прошедших выборах — в материале «Ъ» «Молдавская европейская дезинтеграция».

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Выборы президента Молдавии

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Президент Молдавии Майя Санду на избирательном участке в Кишиневе

Президент Молдавии Майя Санду на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Vadim Ghirda / AP

Один из избирательных участков в Кишиневе остался без электричества. Сотрудники избиркома использовали фонарики

Один из избирательных участков в Кишиневе остался без электричества. Сотрудники избиркома использовали фонарики

Фото: Nicolae Dumitrache / AP

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Vadim Ghirda / AP

Избиратель с собакой на участке

Избиратель с собакой на участке

Фото: Reuters / Vladislav Culiomza

Кандидат в президенты Молдавии от Партии социалистов, бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло у избирательного участка

Кандидат в президенты Молдавии от Партии социалистов, бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло у избирательного участка

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

В один день с выборами президента проходит инициированный властями референдум об изменениях конституции ради процесса евроинтеграции

В один день с выборами президента проходит инициированный властями референдум об изменениях конституции ради процесса евроинтеграции

Фото: Vadim Ghirda / AP

Члены избирательной комиссии в Кишиневе с переносной урной для голосования

Члены избирательной комиссии в Кишиневе с переносной урной для голосования

Фото: Reuters / Vladislav Culiomza

Перед посольством Молдавии в Москве выстроилась большая очередь из желающих проголосовать на выборах

Перед посольством Молдавии в Москве выстроилась большая очередь из желающих проголосовать на выборах

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Избиратели у посольства Молдавии в Москве танцуют под молдавскую музыку

Избиратели у посольства Молдавии в Москве танцуют под молдавскую музыку

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Избиратели у посольства Молдавии в Москве

Избиратели у посольства Молдавии в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Избиратель с флагом у здания посольства Молдавии в Москве

Избиратель с флагом у здания посольства Молдавии в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Vadim Ghirda / AP

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Президент Молдавии Майя Санду на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Vadim Ghirda / AP

Один из избирательных участков в Кишиневе остался без электричества. Сотрудники избиркома использовали фонарики

Фото: Nicolae Dumitrache / AP

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Vadim Ghirda / AP

Избиратель с собакой на участке

Фото: Reuters / Vladislav Culiomza

Кандидат в президенты Молдавии от Партии социалистов, бывший генеральный прокурор страны Александр Стояногло у избирательного участка

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

В один день с выборами президента проходит инициированный властями референдум об изменениях конституции ради процесса евроинтеграции

Фото: Vadim Ghirda / AP

Члены избирательной комиссии в Кишиневе с переносной урной для голосования

Фото: Reuters / Vladislav Culiomza

Перед посольством Молдавии в Москве выстроилась большая очередь из желающих проголосовать на выборах

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Избиратели у посольства Молдавии в Москве танцуют под молдавскую музыку

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Избиратели у посольства Молдавии в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Избиратель с флагом у здания посольства Молдавии в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Могылдя  /  купить фото

Голосование на избирательном участке в Кишиневе

Фото: Vadim Ghirda / AP

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