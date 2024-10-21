На референдуме в Молдавии проголосовали за евроинтеграцию с разницей в 0,92%

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии опубликовала результаты подсчета 100% протоколов на референдуме по евроинтеграции. За вступление страны в Евросоюз проголосовали 50,46% респондентов. Против высказались 49,54%, передает данные ЦИКа портал Unimedia. Всего в референдуме приняли участие около 1,5 млн человек.

Референдум по евроинтеграции проходил в Молдавии одновременно с президентскими выборами. Лидером на выборах стала действующий глава государства Майя Санду с 42,31% голосов, второе место занял бывший генпрокурор Александр Стояногло с 26,07%. Так как ни один из кандидатов не сумел преодолеть порог в 50% голосов, ЦИК назначил проведение второго тура на 3 ноября.

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано обвинил Россию во вмешательстве в молдавские выборы. Он заявил, что РФ замешана в покупке голосов и пропаганде. Госпожа Санду также заявляла, что в Молдавии во время выборов якобы действовали связанные с иностранными силами «преступные группировки».

Подробнее о прошедших выборах — в материале «Ъ» «Молдавская европейская дезинтеграция».