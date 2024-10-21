В горах Сочи выпало 25 сантиметров снега

На утро понедельника, 21 октября, в горах Сочи местами выпало до 25 см снега. В частности, такие показатели зафиксированы на высоте 2,3 тыс. м над уровнем моря на Роза Пике, сообщается в Telegram-канале курорта «Роза Хутор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ливневый снег прошел в высокогорье под Сочи накануне. В некоторых местах образовались небольшие сугробы. Снег при этом идти перестал. Термометры показывают до -6 градусов, видимость — до 13 км. На локациях, расположенных ниже, белый покров еще не образовался. Температура воздуха там около или выше нуля.

Ночью в четверг, 17 октября, в горах Сочи выпал первый снег на отметках выше 2,2 тыс. м. Синоптики прогнозировали, что высота снежного покрова может достигнуть 40–50 см на высотах от 1,7 тыс. до 2,2 тыс. м над уровнем моря.

На курорте «Красная Поляна» на фоне снегопада спрогнозировали возможную дату открытия горнолыжного сезона. Его могут запустить в начале декабря.

Вячеслав Рыжков