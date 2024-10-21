На неделе в Свердловскую область вернутся дожди

В Свердловской области на неделе ожидаются небольшие дожди, на выходных вероятен снег. Погода прогнозируется умеренно-теплой: средняя температура будет на 2°-5° выше климатической нормы, сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В понедельник, 21 октября, регион будет расположен в умеренно-холодной воздушной массе, поступившей в область накануне. При переменной облачности возможны слабые осадки, а температура воздуха днем составит +4°..+9°. Вечером к западным границам области подойдет теплый атмосферный фронт, который пройдет через Средний Урал без осадков. Следующий, холодный, принесет дожди северным районам Свердловской области, а остальной территории — в ночь на среду.

В Екатеринбурге днем понедельника установится температура +5°..+7°, переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. Во вторник ночью похолодает до -1°, днем ожидается +7°, в среду будет ночью +5°, днем +8°, в четверг — ночью +5°, днем +7°, в пятницу — ночью +3°, днем +6°. В субботу ночью установится температура +1°, днем +5°, в воскресенье ночью до 0°, днем до +4°.

Напомним, в начале октября из Екатеринбурга вывезли более 347 тонн снега, для обработки дорожных покрытий использовали 27 тонн противогололедных средств и 73 тонны песка. В уборке участвовали 355 единиц техники и 764 дорожных рабочих.

Ирина Пичурина