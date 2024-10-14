В Екатеринбурге после снегопада вывезли более 347 тонн осадков

За выходные с 12 по 13 октября из Екатеринбурга вывезли более 347 тонн снега. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, для обработки дорожных покрытий использовали 27 тонн противогололедных средств и 73 тонны песка. В уборке участвовали 355 единиц техники и 764 дорожных рабочих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В понедельник рабочие продолжают очищать улицы города. Днем 14 октября на улицы вышли 344 дорожных рабочих и 140 машин. В частности, 30 тракторов, 39 самосвалов, 13 фронтальных погрузчиков.

В течение недели в Свердловской области может потеплеть до +10°, воздух будет с низким уровнем влажности. В Екатеринбурге днем 14 октября будет +7°...+9°, малооблачно, без осадков, ветер западный, северо-западный, 1-6 м/с. Во вторник и среду, 15-16 октября, ночью установится температура -5°, днем она будет на уровне +9°. В четверг ночью -2°, днем +7°, в пятницу — ночью 0°, днем +6°, в субботу — ночью -2°, днем +6°, в воскресенье — ночью 0°, днем +7°.

Полина Хабарова