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В Тюмени к 2026 году появится домостроительный комбинат

Строительство домостроительного комбината (ДСК) завершится в Тюмени к 2026 году. Об этом пишет «РБК-Тюмень» со ссылкой на директора по маркетингу ГК «ТИС» Аллу Власову.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Мощность производства должна составить около 200 тыс. кв. м жилья в год. Планируется создать не только завод, но и частный технопарк, производство мафов и утеплителей. Сейчас застройщик уже получил землю под производство и планирует проектирование.

Окончить строительство домостроительного комбината планировалось еще в 2024 году, но сроки были сдвинуты. ДСК должен был заняться строительством многоквартирных жилых домов, инвестиции в проект оценивались в размере более 2,2 млрд руб. Тюменское правительство присвоило проекту статус «масштабного».

Анна Капустина

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