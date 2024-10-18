В Тюмени к 2026 году появится домостроительный комбинат

Строительство домостроительного комбината (ДСК) завершится в Тюмени к 2026 году. Об этом пишет «РБК-Тюмень» со ссылкой на директора по маркетингу ГК «ТИС» Аллу Власову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Мощность производства должна составить около 200 тыс. кв. м жилья в год. Планируется создать не только завод, но и частный технопарк, производство мафов и утеплителей. Сейчас застройщик уже получил землю под производство и планирует проектирование.

Окончить строительство домостроительного комбината планировалось еще в 2024 году, но сроки были сдвинуты. ДСК должен был заняться строительством многоквартирных жилых домов, инвестиции в проект оценивались в размере более 2,2 млрд руб. Тюменское правительство присвоило проекту статус «масштабного».

Анна Капустина