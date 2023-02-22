В Тюмени к 2024 году откроют домостроительный комбинат

ГК «ТИС» создаст домостроительный комбинат в Тюмени. Проект планируется реализовать к 2024 году, заявил на заседании президиума правительства Тюменской области директор регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков.

Комбинат займется производством многоквартирных жилых домов с меньшей себестоимостью и более высокой скоростью производства строительных работ. Объем инвестиций в проект составит более 2,2 млрд руб. Инвестор планирует создать 470 рабочих мест. Благодаря этому правительство Тюменской области присвоило проекту статус «масштабного».

«ТИС» входит в топ-10 крупных тюменских застройщиков. Компания уже реализовала 17 проектов в сфере городского и загородного жилищного строительства, а также возведения объектов коммерческой недвижимости общей площадью почти 1 млн кв. м.

Напомним, в прошлом году стало известно, что ГК «ТИС» намерена построить пятиэтажный бизнес-центр в границах улиц Осипенко – Комсомольская в Тюмени. Рабочее название делового центра — «Манхэттен».

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