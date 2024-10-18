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В Казани Дворец культуры имени Маяковского продают за 290 млн рублей

В центре Казани выставлено на продажу здание Дворца культуры имени Маяковского за 290 млн руб. Сооружение, построенное в 1936 году, в последние годы функционировало как деловой центр. Информация об этом опубликована на сайте бесплатных объявлений.

Дворец культуры расположен по адресу: улица Шмидта, 35. Здание имеет четыре этажа, подвал и пристройку общей площадью почти 3 тыс. кв. м. В объявлении указано, что оно не является памятником архитектуры и будет передано покупателю без ремонта, что открывает возможности для различных проектов. Дворец украшен декоративными элементами, сохранившимися в виде лепнины и балясин.

По словам продавца, здание подойдет для организации офисов, бизнес-центров, IT-компаний, а также театральных или спортивных школ. Оно расположено напротив торгово-развлекательного центра «Корстон» и рядом с парком Горького.

Ранее сообщалось, что в Казани выставили на продажу квартиру рядом с Дворцом земледельцев за 299 млн руб.

Анар Зейналов

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