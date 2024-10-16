В Казани выставили на продажу квартиру рядом с Дворцом земледельцев за 299 млн

В Казани выставили на продажу двухэтажную квартиру на ул. Федосеевской, 42, за 299 млн руб. Информация об этом появилась на одном из сайтов объявлений.

Восьмикомнатная квартира находится в здании, расположенном неподалеку от Дворца земледельцев. Вид из окон выходит на акваторию Казанки. Квартира располагается на 7-м и 8-м этаже здания, всего в доме 8 этажей.

Общая площадь квартиры составляет около 277 кв. м. Жилая площадь занимает 177,5 кв. м. Сообщается, что территория здания является охранной зоной, где работают камеры видеонаблюдения. Есть 2 парковочных места и детская площадка.

Диана Соловьёва