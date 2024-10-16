Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Электрику запросили 2,5 года колонии по делу о гибели подростка в Екатеринбурге

Свердловская прокуратура запросила 2 года и 6 месяцев заключения, а также лишение права заниматься деятельностью, связанной с электрооборудованием, на 3 года для электрика, который подключал водомат к электросети, сообщили в пресс-службе ведомства. Его дело рассматривает Кировский районный суд Екатеринбурга. Мастер обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Прокурор указал, что в обязанности электрика входило обеспечение надежной работы электрооборудования, как минимум раз в год он проходил проверку знаний о правильной эксплуатации электроустановок, был компетентен в данной области. Следствие утверждает, что 3 июля 2023 года обвиняемый «проявил преступную небрежность», когда подключал автомат по продаже воды на ул. Омской в Екатеринбурге к электросетям жилого дома, поскольку там не было установлено устройство заземления.

В этот же день около 22 часов 15-летний подросток пытался достать мяч, который закатился за автомат, и встал на забор жилого комплекса по ул. Советской, а руками взялся за металлический забор и металлическую стойку. Он погиб от удара электрическим током, по утверждению прокуратуры, причиной смерти стало небрежное и ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей электриком.

Напомним, подросток погиб в июле прошлого года в поселке Пионерский. По данным «Россети Урал», автомат был подключен незаконно, энергетическое предприятие создавало комиссию по расследованию инцидента. Как сообщали СМИ, водоробота присоединили к электросети частного дома на ул. Омской, 21, его владелец отмечал, что компания попросила временно подключиться к нему, пока законный вариант согласовывают, договора не заключала, но обещала «платить по счетчику».

Анна Капустина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...