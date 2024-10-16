Электрику запросили 2,5 года колонии по делу о гибели подростка в Екатеринбурге

Свердловская прокуратура запросила 2 года и 6 месяцев заключения, а также лишение права заниматься деятельностью, связанной с электрооборудованием, на 3 года для электрика, который подключал водомат к электросети, сообщили в пресс-службе ведомства. Его дело рассматривает Кировский районный суд Екатеринбурга. Мастер обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Прокурор указал, что в обязанности электрика входило обеспечение надежной работы электрооборудования, как минимум раз в год он проходил проверку знаний о правильной эксплуатации электроустановок, был компетентен в данной области. Следствие утверждает, что 3 июля 2023 года обвиняемый «проявил преступную небрежность», когда подключал автомат по продаже воды на ул. Омской в Екатеринбурге к электросетям жилого дома, поскольку там не было установлено устройство заземления.

В этот же день около 22 часов 15-летний подросток пытался достать мяч, который закатился за автомат, и встал на забор жилого комплекса по ул. Советской, а руками взялся за металлический забор и металлическую стойку. Он погиб от удара электрическим током, по утверждению прокуратуры, причиной смерти стало небрежное и ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей электриком.

Напомним, подросток погиб в июле прошлого года в поселке Пионерский. По данным «Россети Урал», автомат был подключен незаконно, энергетическое предприятие создавало комиссию по расследованию инцидента. Как сообщали СМИ, водоробота присоединили к электросети частного дома на ул. Омской, 21, его владелец отмечал, что компания попросила временно подключиться к нему, пока законный вариант согласовывают, договора не заключала, но обещала «платить по счетчику».

Анна Капустина