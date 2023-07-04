В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после гибели подростка от удара током

В Екатеринбурге 15-летний подросток умер от поражения током, когда залез за мячом на трансформаторную подстанцию. Его ровесник получил травмы и сейчас находится в больнице. Инцидент произошел вечером 3 июля, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

После гибели подростка следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Следователем СКР было осмотрено место происшествия и опрошены очевидцы. Тело молодого человека будет направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти.

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