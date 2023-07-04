Энергетики рассказали о ЧП в Пионерском, где подросток погиб от удара током

Энергетики «Россети Урал» рассказали о ЧП в Пионерском поселке в Екатеринбурге, где 15-летний подросток погиб от удара током. Как рассказали в пресс-службе, по предварительным данным, мальчик пострадавший получил удар током от линии электропередачи, посредством которой был незаконно подключен водоробот.

Аппарат, которые ставят для набора воды, был подключен от частных электроустановок , не принадлежащих «Россети Урал». «Какие при этом были допущены нарушения собственником установки по набору воды определят специалисты и представители правоохранительных органов. В настоящее время по данному факту работает специальная комиссия, расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы. Энергетики оказывают содействие следствию»,— прокомментировали в пресс-службе. В компании также попросили горожан сообщать о фактах несанкционированных подключений объектов.

Предположительно водоробот был подключен к частному дому на ул. Омская, 21. Информацию об этом подтвердил и владелец дома. «Водомат был подключен ко мне. Никакого договора мы не заключали. Они попросили — я не отказал. Договорились временно, пока они согласовывали свое подключение. Обещали платить по счетчику»,— рассказал изданию Е1 хозяин дома Владимир.

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