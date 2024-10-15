Союз журналистов просит выпустить из колонии бывшего пресс-секретаря губернатора

Союз журналистов России (СЖР) написал письмо в поддержку бывшего пресс-секретаря губернатора Челябинской области Дмитрия Федечкина, который отбывает срок в колонии за мошенничество и растрату. Документ опубликовал в своем telegram-канале политтехнолог Илья Ананьев.

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Как сообщает Илья Ананьев, СЖР решил выпустить обращение в преддверии начала кассационного производства по делу Дмитрия Федечкина, которое стартует 22 октября. Документ подписал председатель союза Владимир Соловьев.

В письме Дмитрия Федечкина называют «грамотным компетентным специалистом в теории и практике массовых коммуникаций, патриотом и государственником». Члены СЖР просят освободить Дмитрия Федечкина из колонии, так как его опыт может принести «пользу медийному сообществу и стране в целом».

В 2016-2019 годах Дмитрий Федечкин занимал должность начальника управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области. Большую часть этого времени губернатором являлся Борис Дубровский, в последние месяцы его работы обязанности главы региона исполнял Алексей Текслер.

В июле 2021 года Дмитрия Федечкина задержали в Сахалинской области. В октябре 2023 года его осудили за мошенничество и растрату 2,9 млн руб. из бюджета издательства «Губернские ведомости», директором которого работал бывший пресс-секретарь губернатора. Южно-Сахалинский городской суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима с запретом занимать руководящие должности на государственной службе в течение двух лет. Вину Федечкин не признал. В июне текущего года его этапировали из СИЗО Южно-Сахалинска в Челябинск для отбытия наказания.

Виталина Ярховска