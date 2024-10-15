Статус Саудовской Аравии в БРИКС прояснят на саммите в Казани

Статус Саудовской Аравии в БРИКС станет ясным во время проведения казанского саммита объединения. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Коммерсантъ».

«Сейчас будет саммит, мы сообщим дополнительно, кем будет представлена Саудовская Аравия, будет ли она представлена на этом саммите и из этого будем делать выводы»,— сообщил Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия планировала принять участие в саммите БРИКС в Казани. Уровень участия страны не уточнялся. Саудовская Аравия вошла в состав БРИКС 1 января этого года вместе с Египтом, Ираном и ОАЭ.

Диана Соловьёва